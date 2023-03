Lindner und Stark-Watzinger wollen Finanzbildung verbessern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (beide FDP) haben eine "Initiative Finanzielle Bildung" ins Leben gerufen, um die Finanzbildung in Deutschland zu verbessern. Eckpunkte dafür, die Lindner und Stark-Watzinger in Berlin vorstellten, sehen die Erarbeitung einer nationalen Finanzbildungsstrategie in Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Schaffung einer zentralen Finanzbildungsplattform zur Bündelung und Vernetzung der Angebote und die Stärkung der Forschung zur finanziellen Bildung vor.

"Wir stellen uns vor, dass wir auch so eine Art Tor sind, andere Angebote, die qualitätsgesichert und gut sind, mit einzubeziehen", sagte Lindner zu der neuen Plattform. "Wir wollen unterschiedliche Akteure vernetzen und in einen Austausch bringen". Darüber hinaus wolle man eine Strategie für die "langfristige Herangehensweise für finanzielle Bildung" entwickeln. "Eine Finanzbildungsstrategie, die noch etwas stärker nach vorne gerichtet ist, kommt noch dazu", resümierte er. Sehr viele entwickelte Industrienationen im Kreis der OECD hätten dies - "Deutschland nicht".

Finanzielle Bildung sei "eine Voraussetzung für die eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit". Man wolle die Menschen in die Lage versetzen, bessere finanzielle Entscheidungen für sich selbst zu treffen - "von Versicherungs- und Vorsorgeentscheidungen bis hin zur Frage, ob und mit welchem Risiko Kapitalmarktchancen genutzt werden." Es gelte, finanzielles Wissen zu verbessern und eigenverantwortliche Entscheidungen zu unterstützen. "Deutschland ist da leider nicht so gut aufgestellt, andere sind wesentlich weiter", hob der Finanzminister hervor. Millionen Menschen in Deutschland ließen einfach Chancen liegen.

Aufklärungsarbeit auch zur Rente nötig

"So richtig deutlich wurde mir, dass wir etwas tun müssen, bei der Diskussion über die Rente", sagte Lindner mit Blick auf Vorbehalte gegen das Vorhaben, eine zusätzliche kapitalgedeckte Säule zur Stabilisierung des Rentenniveaus einzuführen. "Das Risiko ist nicht, die Rente stärker an den Kapitalmarkt zu bringen. Das Risiko ist, in einer alternden Gesellschaft Altersvorsorge ohne die Leistungsfähigkeit der Kapitalmärkte zu unterstützen", hob er hervor. "Deshalb müssen wir Aufklärungsarbeit für finanzielle Bildung machen."

Stark-Watzinger nannte finanzielle Bildung einen "wesentlichen Teil der Allgemeinbildung und auch eine Frage der Chancengerechtigkeit". Nötig seien Lernangebote zur finanziellen Bildung, die über Verbraucherinformationen hinausgingen und die Menschen in die Lage versetzten, Wissen über finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erwerben und im Alltag anzuwenden. "Den eigenen Handyvertrag zu verstehen, gehört genauso dazu, wie die Altersvorsorge früh in die Hand zu nehmen", betonte die Bildungsministerin.

Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz erklärte, er sei "sehr froh, dass die Bundesregierung eine solche Initiative startet". Die Bundesbank sei seit vielen Jahren im Bereich der ökonomischen Bildung engagiert und könne sich vorstellen, "zukünftig vielleicht auch noch mehr zu machen". Ein Aufbruch zu diesem Thema sei "einfach wichtig", betonte Balz. "Genau jetzt ist der Zeitpunkt, so etwas zu starten", sagte er mit Blick auf Unsicherheiten aufgrund der derzeit hohen Inflation. Der Chef der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, sprach sich dafür aus, "kluge Prioritäten" zu setzen, und "nicht alles gleichzeitig für alle" in Gang zu setzen.

