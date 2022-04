Lindner: Wachstumsprognose des IWF ist weiteres Warnsignal

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach der Veröffentlichung des Weltwirtschaftsberichts durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) vor der Gefahr einer Stagflation gewarnt. "Die gesenkte Wachstumsprognose des IWF ist ein weiteres Warnsignal, dass es ökonomisch kein einfaches Weiter so gibt", erklärte Lindner in einem von seinem Ministerium verbreiteten Statement. "Weniger Wachstum in Verbindung mit steigender Inflation ist eine gefährliche Kombination", erklärte er.

"International werden wir das Vorgehen bei der Frühjahrstagung in Washington abstimmen und koordinieren, um eine drohende Stagflation zu verhindern", kündigte Lindner an. Das müsse auch Auswirkungen auf die Politik in Deutschland haben. Was Preisdruck reduziere und Produktivität stärke, müsse Priorität haben. "Dagegen müssen wir Subventionen prüfen, die angesichts von bestehenden Knappheiten etwa im Bausektor noch zusätzlichen Druck aufbauen", mahnte Lindner.

Gerade weil die wirtschaftliche Lage fragil sei, müsse man auch in der Haushaltspolitik die Konsolidierung in den Blick nehmen und Ausgaben begrenzen. "Die aktuellen Schocks kann der Staat nur im Sinne eines Stoßdämpfers abfangen, aber nicht dauerhaft kompensieren", hob der Bundesfinanzminister vor seiner Reise zur IWF-Frühjahrstagung hervor, die in Washington in einem hybriden Format stattfindet. Lindner nimmt daran persönlich teil.

Der IWF hatte seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich um 1,7 Punkte auf 2,1 Prozent gesenkt. Hintergrund sei "unter anderem die größere deutsche und europäische Abhängigkeit von russischen Energieexporten", hatte ein hochrangiger Regierungsbeamter dazu erklärt. Er hatte zudem eine deutsche Präsenz in den Sitzungen von IWF und den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) auch bei russischer Teilnahme angekündigt und betont, man werde dabei "klar kommunizieren, dass Russland die volle Verantwortung für die weltwirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges trägt".

