Lindner will gegen Deutschlands Ruf als Geldwäsche-Paradies angehen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will zur Bekämpfung der Geldwäsche eine neue Bundesbehörde schaffen. Damit will er gegen Deutschlands Ruf als Geldwäsche-Paradies angehen. Lindners Pläne sehen vor, dass die Kompetenzen zur Eindämmung der Finanzkriminalität an zentraler Stelle gebündelt werden. Die neue Bundesbehörde soll die illegalen Finanzströme eindämmen und der Steuerkasse neue Gelder bringen.

"In Deutschland kümmern wir uns stark um die kleinen Fische bei der Finanzkriminalität, aber die dicken Fische, die schwimmen uns davon. Eine effektive Durchsetzung von Sanktionen, wie wir jetzt gelernt haben angesichts des Ukraine-Kriegs, wird ebenfalls behindert durch unsere Behördenstruktur", erklärte Lindner bei der Vorstellung der Pläne. Zuvor hatte er die Ideen im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel erläutert.

Lindner will nach eigener Aussage einen "Paradigmenwechsel" wagen. Die neue Bundesbehörde solle zügig geschaffen werden und mit Ergebnissen sei in der aktuellen Legislaturperiode zu rechnen.

"Wir wollen nicht, dass Deutschland länger genannt wird als ein Geldwäsche-Paradies, sondern dass in unserem Land mit leistungsfähigen, wirksamen Strukturen dafür gesorgt wird, dass die ehrlichen Steuerzahler, die ehrlichen Kaufleute nicht die Dummen sind, weil diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, profitieren können und man ihnen nicht auf die Spur kommt", so Lindner.

Vier Säulen im Kampf gegen die Geldwäsche

Vorgesehen sind vier Säulen. Erstens soll in einem neu zu gründenden Bundesfinanzkriminalamt Bundesbeamte in einem eigenständigen Fahndungsbereich echte Ermittlungsbefugnisse bekommen, um so nicht erst bei einer Straftat aktiv zu werden, sondern auch der Spur des Geldes folgen können. Das Bundesfinanzkriminalamt soll zudem für die Durchsetzung von Sanktionen, wie etwa aktuell gegen russische Bürger aufgrund des Ukraine-Kriegs, zuständig sein.

In einer dritten Säule soll die bereits bestehende Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche mit Hilfe von Computerprogrammen aus den zahlreichen Verdachtsmeldungen solche Fälle herauszufiltern, denen die Fahnder nachgehen sollen.

In einer vierten Säule sollen die Immobilienwirtschaft und die Glücksspielbranche genauer in den Blick genommen werden. Eine koordinierende Zentralstelle für die Aufsicht über den Nichtfinanzsektor soll diese Wirtschaftsbereiche stärker kontrollieren, da über diese Geschäftszweige besonders viel Schwarzgeld in den regulären Wirtschaftskreislauf zurück geschleust wird.

Gewerkschaft fordert Beweislastumkehr

Die BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft hat sich hinter Lindners Pläne gestellt, fordert aber noch weitere Schritte. Nötig sei etwa die Einführung einer Beweislastumkehr bei unerklärlich hohen Vermögen.

"Ein beschuldigter Bürger muss selbst beweisen, dass er nicht in illegale Geschäfte verwickelt ist. Verdächtige müssen dazu gezwungen werden können, ihre Quellen für unerklärlich hohen Reichtum offenzulegen", erklärte die Gewerkschaft. "Dabei muss Vermögen solange eingezogen werden können, bis der Besitzer erklärt, woher das Geld stammt."

In Deutschland gebe es aktuell mit dem All-Crime-Ansatz erste Versuche, ähnliche Verfahren einzuführen. Die Staatsanwaltschaft muss demnach nicht mehr nachweisen, aus welcher konkreten Straftat Geld beispielsweise für eine Immobilie stammt. Diese Ansätze müssten laut der Finanz- und Zollgewerkschaft aber ausgeweitet werden.

Mit seinen Plänen reagiert Lindner auf einen neuen Bericht der internationalen Organisation Financial Action Task Force (FATF), der demnächst veröffentlich werden soll. Darin wird laut Lindner Kritik an Deutschlands Kampf gegen die Geldwäsche geübt. Ursächlich für das wenig glanzvolle Abschneiden Deutschlands seien seine vielschichtige, kleinteilige Behördenstruktur, ungeklärte Kompetenzbereiche sowie der Mangel an qualifizierten Kräften und hinreichender IT-Ausstattung, so Lindner. Nach seinen Vorstellungen soll nun die Methodik des Kampfs gegen die Geldwäsche verändert werden, mit einem "sehr wahrnehmbaren" Personalaufwuchs sei hingegen nicht zur rechnen.

Nach Schätzung von Ökonomen werden in Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro an illegalen Finanzmitteln gewaschen. Lindner wollte sich diese Schätzung nicht zu eigenen machen und sprach von einem Dunkelfeld.

August 24, 2022