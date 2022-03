Lindner will humanitäre Unterstützung für Geflüchtete erleichtern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will humanitäre Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine erleichtern. Geplant sind steuerliche Maßnahmen. Das Ministerium brachte dazu einen sogenannten Katastrophenerlass auf den Weg, es sollen nun Beratungen mit den Ländern folgen. "Der Krieg in der Ukraine bedeutet unfassbares Leid für die Menschen", sagte Lindner. "Gleichzeitig engagieren sich viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Deutschland, um geflüchteten Menschen zu helfen. Wir wollen erreichen, dass humanitäre Unterstützung nicht durch bürokratische Hürden gebremst wird."

So soll nach Angaben des Ministeriums steuerbegünstigten Körperschaften erlaubt werden, Spenden zur Unterstützung der Betroffenen zu sammeln - auch wenn dies ihrem eigentlichen Satzungszweck nicht entspricht. Dazu gehöre zum Beispiel die Sammelaktion eines Sportvereins, der den Erlös an das Deutsche Rote Kreuz weitergebe. Zudem solle bei Spenden ein sogenannter vereinfachter Zuwendungsnachweis genügen. Geregelt werden solle auch die Behandlung sogenannter Arbeitslohnspenden./hoe/DP/zb