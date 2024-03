Lindner will 'Wirtschaftswende' schaffen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will den Standort Deutschland international wieder konkurrenzfähiger machen. In den vergangenen zehn Jahren habe die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in Mittelstand, Handwerk und Industrie politisch nahezu keine Rolle gespielt, sagte der FDP-Chef am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Mittelstandsverbands BVMW in Berlin. "Und deshalb, nach einer Zeit der Krisenbewältigung und des Ausbaus des Wohlfahrtsstaates, fordere ich jetzt eine Wirtschaftswende." Es reiche nicht aus, den erreichten Wohlstand zu verteilen oder zu verwalten. "Wir müssen auch die Grundlagen für neuen Wohlstand wieder schaffen", forderte Lindner.

Zugleich warnte der Finanzminister davor, für Subventionen zusätzliche Schulden zu machen. Uferlose Staatsverschuldung sei wegen der hohen Zinsen ökonomisch nicht klug. "Wer mehr Zins zahl als wirtschaftliches Wachstum vorhanden ist, der agiert nicht nachhaltig", sagte Lindner. Außerdem dürfe nicht die Politik mit Subventionen entscheiden, welche Technologie, welches Unternehmen oder welche Branche Zukunft habe. Die Wettbewerbsbedingungen müssten für alle gleichermaßen fair sein./tam/DP/mis