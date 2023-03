Lindner: Wirtschaftliche Zeitenwende hat erst begonnen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mehr Entschlossenheit beim Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs gefordert. "Die Zeitenwende verändert vieles, unsere Unterstützung der Ukraine bleibt", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Die ökonomischen Konsequenzen für uns werden aber unterschätzt. Die wirtschaftliche Zeitenwende hat erst begonnen", hob der Bundesfinanzminister hervor. Sie benötige "dieselbe Konsequenz wie die in der Sicherheitspolitik", mahnte Lindner.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Ukraine am Morgen in einer Regierungserklärung im Bundestag weitere Unterstützung zugesichert, "so lange es nötig ist", und in Deutschland einen "echten Spurwechsel" für den Aufbau einer stärkeren Verteidigungsindustrie gefordert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2023 05:22 ET (10:22 GMT)