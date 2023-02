Lindner zu Gesprächen über EU-Schuldenregeln in Finnland

GO

Heute im Fokus

Asiatische Börsen mit Abgaben -- ENCAVIS steigert Gewinn -- Airbnb überzeugt mit Zahlen -- Amadeus FiRe verfehlt Ergebnisprognose -- Elmos, Ceconomy, Delivery Hero im Fokus

BVB geht mit breiter Brust in das Champions League-Duell gegen FC Chelsea. Aktionär Ross Gerber will für Sitz im Tesla-Vorstand kandidieren. "The Black Swan"-Autor Nassim Nicholas Taleb kritisiert Zinspolitik der Fed: "Disneyland ist vorbei". Langjähriger Rivian-Cheflobbyist kehrt dem Tesla-Konkurrenten den Rücken.