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Lindsay: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

04.07.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lindsay CorpShs
106,00 EUR -3,00 EUR -2,75%
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Lindsay hat am 02.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,13 Prozent auf 160,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay 169,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
13.10.2017Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.2016Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.10.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.06.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.2016Lindsay NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
13.10.2017Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.2016Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
24.05.2016Lindsay NeutralSeaport Global Securities
01.04.2016Lindsay NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
28.01.2015Lindsay NeutralBoenning & Scattergood
10.10.2014Lindsay HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.06.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.09.2015Lindsay SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
26.03.2015Lindsay SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
08.12.2014Lindsay SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

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