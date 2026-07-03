Lindsay: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Lindsay hat am 02.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,13 Prozent auf 160,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay 169,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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