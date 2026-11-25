Lingerie Fighting Championships präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Lingerie Fighting Championships ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lingerie Fighting Championships die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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