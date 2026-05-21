Lingerie Fighting Championships: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lingerie Fighting Championships stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net