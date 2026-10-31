Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

31.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,06 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 15,20 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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