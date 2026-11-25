MAGDEBURG (dpa-AFX) - Aus Sicht der Vorsitzenden der Linken-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, ist die Suche nach einem überparteilichen Ministerpräsidenten-Kandidaten bisher erfolglos. "Es gab Versuche, eine gemeinsame Person zu finden, aber bisher gibt es diese Person nicht", sagte von Angern der Zeitung "Rheinische Post".

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Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich am 8. Dezember im Magdeburger Landtag der Wahl zum Ministerpräsidenten zu stellen. Die AfD hat aber keine absolute Mehrheit im Parlament. SPD, Grüne und Linke hatten Gespräche zu einem überparteilichen Ministerpräsidenten-Kandidaten begonnen und wollten auch die CDU einbeziehen. Ziel ist, dass ein gemeinsamer Kandidat gegen Siegmund antritt. Um Erfolg zu haben, wäre auch Unterstützung aus dem BSW nötig.

"Es wurde zu lange nach der symbolischen Eier legenden Wollmilchsau gesucht, also ein unrealistisches Ideal von einer Person", sagte von Angern. "Vielleicht wird sie noch gefunden. Bis zum 8. Dezember sollten wir jedenfalls alles daransetzen, zu verhindern, dass ein Mitglied einer rechtsextremen Partei Ministerpräsident wird."

Von Angern hatte selbst angekündigt, bei der Wahl gegen Siegmund antreten zu wollen. Der "Rheinischen Post" sagte die 49-Jährige nun, sie würde auf ihre Kandidatur verzichten, wenn eine gemeinsame Person gefunden würde. "Mit zwei Kandidaten, die das progressive Lager spalten, ergibt diese Kandidatur keinen Sinn."/dh/DP/zb