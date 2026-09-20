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Linke-Chefin: Berlin hat den Politikwechsel gewählt.

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Chefin Ines Schwerdtner hat den Sieg ihrer Partei in Berlin als "unglaubliches Ergebnis" bezeichnet. "Berlin hat den Politikwechsel gewählt. Wir sind so stolz", sagte sie im ZDF. Die Linke werde alles tun, um das Wohnen wieder bezahlbar zu machen. Dazu gehörten sozialer Wohnungsbau und auch eine Vergesellschaftung. Die Linke will einen erfolgreichen Volksentscheid aus dem Jahr 2021 zur Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung umsetzen. Dies ist umstritten. Die Linke ist laut Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft in Berlin./hoe/DP/zb

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