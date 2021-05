Linke entscheidet über Spitzenkandidatur

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke bestimmt an diesem Montag ihre Spitzenkandidaten für die anstehende Bundestagswahl. Die Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler legen dem Parteivorstand ihren Personalvorschlag vor. Am Mittag (12.00) soll die Entscheidung in Berlin bekanntgegeben werden. Die Spitzenkandidaten wollen sich anschließend zu ihren Plänen äußern.

Nach dpa-Informationen aus Parteikreisen könnte es auf Janine Wissler und Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch als Spitzenduo hinauslaufen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte darüber bereits Anfang des Monats berichtet. Bartsch war auch bei der letzten Bundestagswahl 2017 Spitzenkandidat, gemeinsam mit seiner damaligen Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Die Linke hatte bei der Wahl 9,2 Prozent der Stimmen geholt. Momentan steht sie in den Umfragen zwischen 6 und 8 Prozent.

Die Spitzenkandidatur ist kein formaler Posten. Parteien bestimmen damit die Top-Gesichter für ihren Wahlkampf, etwa für Kundgebungen, Plakate, Wahlwerbespots und Talkshows. Eine bestimmte Position nach der Wahl ist damit nicht automatisch verbunden. Allerdings hat ein Spitzenkandidat beste Chancen, bei einem Einzug seiner Partei in den Bundestag Fraktionschef oder bei einer Regierungsbeteiligung Minister zu werden./jr/DP/he