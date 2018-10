Linke fordert von Ryanair Erhalt der Arbeitsplätze in Bremen

Aktien in diesem Artikel Ryanair 11,55 EUR

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der laufenden Tarifverhandlungen bei der Billigfluglinie Ryanair dringt die Linkspartei auf den Erhalt der Arbeitsplätze am Standort Bremen. Die angekündigte Schließung müsse zurückgenommen werden, forderte Linke-Chef Bernd Riexinger am Donnerstag in Berlin. "Arbeitsplätze sind keine Schleudersitze - die Beschäftigten haben ein Recht auf ein planbares Leben und anständige Löhne", erklärte er.

"Konzernbosse wie Michael O'Leary sind nur die Nutznießer einer Politik, die Tarifverträge und Arbeitnehmerrechte systematisch zurückgeschraubt hat", kritisierte Riexinger. Verantwortlich für Billiglöhne und unsichere Jobs seien Politiker, die Beschäftigte "dem gnadenlosen Wettbewerb aussetzen, anstatt starke Arbeitnehmerrechte und allgemeingültige Tarifverträge gesetzlich zu garantieren".

October 18, 2018 05:22 ET (09:22 GMT)