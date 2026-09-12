DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,16 +1,8%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 66.618 +0,2%Euro 1,1598 ±0,0%Öl 104,6 -2,8%Gold 4.348 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Linke für Social-Media-Regeln nur auf EU-Ebene

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
286.85 EUR 3.55 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
559.80 EUR 2.80 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Snap Inc. (Snapchat)
4.88 EUR 0.24 EUR 5.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die Linke ruft Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) dazu auf, vor möglichen gesetzlichen Regeln für einen besseren Kinder- und Jugendschutz in Social-Media-Anwendungen EU-Regelungen abzuwarten. "Wir müssen die Plattformen regulieren, nicht die Kinder und Jugendlichen", sagte Fraktionschefin Heidi Reichinnek der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Dass die Ministerin erneut einen Vorstoß ankündige, obwohl sie genau wisse, dass das nur auf EU-Ebene reguliert werden könne, sei äußerst irritierend. "Insbesondere da dort gerade entsprechende Vorschläge erarbeitet werden."

Werbung

Prien hatte am Freitag angekündigt, erste Eckpunkte für gesetzliche Regeln bis Mitte Oktober vorzulegen. Es geht etwa um die Option einer "gesetzlichen Mindestaltersgrenze von 13 Jahren" für die eigenständige Nutzung eigener Social-Media-Accounts oder die Empfehlung, die private Nutzung von Handys deutschlandweit in allen Schulen bis Klasse sieben aus Unterricht und Pausen zu verbannen. Seit Monaten gibt es eine Debatte darüber.

Weshalb aus Sicht der Linken ein Verbot allein nicht hilft

Reichinnek sprach sich gegen ein pauschales Verbot aus: Heranwachsende müssten vor bestimmten Aspekten der sozialen Medien geschützt werden, sagte sie dem Blatt. "Aber man schützt sie nicht mit pauschalen Verboten, wie die Einführung des Social-Media-Verbots in Australien gezeigt hat: Dieser Weg wird zwangsläufig scheitern." Zudem schließe er von Teilhabe und Informationen aus, auf die auch Kinder und Jugendliche ein Anrecht hätten.

Australien hatte am 10. Dezember 2025 als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Als erstes EU-Land zog Frankreich im Juli nach und führte ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren ein, das wenige Wochen später aber vom Verfassungsrat gekippt wurde.

Werbung

Das Verbot greife unverhältnismäßig in die Freiheit der Meinungsäußerung und Kommunikation ein, befand der Verfassungsrat. Kritiker hatten ohnehin bezweifelt, dass Frankreich die Plattformen im Alleingang zu Alterskontrolle hätte bewegen können.

Was die EU-Kommission sagt

Das Auferlegen von Pflichten sei Rolle der EU, hatte auch die EU-Kommission kritisiert. Verhindert werden müsse eine Zersplitterung in nationale Systeme, die zur Rechtsunsicherheit führen oder die Rechtsdurchsetzung schwächen könnte, hatte ein Sprecher der EU-Kommission erklärt. Denn wer digitale Altersgrenzen auch technisch durchsetzen will, kommt um die großen Online-Plattformen kaum herum. Diesen Regeln vorzuschreiben und diese durchzusetzen, ist aber die alleinige Zuständigkeit der EU-Kommission.

Prien hatte mit Blick auf eine Regulierung von Social Media zugleich gesagt, der Schlüssel liege "ein bisschen in Brüssel". Es gebe Grenzen dessen, was man in Deutschland regeln könne. Reichinnek sagte, die Plattformen müssten in die Pflicht genommen und die Macht der Algorithmen zurückgedrängt werden./cht/DP/zb

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netBlick ins DepotTech-Aktien weiter gefragt: So positionierte sich die SNB im zweiten Quartal 2026
- Société GénéraleWerbungTOP-News - US-Marktupdate: Meta im Fokus
finanzen.netBilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.netVerdreifachung bis 2031: Citi setzt auf Rechenzentren - Diese Ex-Crypto-Aktie könnte zum Favoriten werden
Werbung - Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netMeta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagabend in Grün
finanzen.netS&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Werbung

Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.