Linke: Gewerkschaften sollen rote Linien ziehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke drängt die Gewerkschaften, sich in Gesprächen mit der schwarz-roten Koalition gegen Einschnitte ins soziale Netz und bei Arbeitnehmerrechten zu stemmen. Nötig seien rote Linien, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner der Deutschen Presse-Agentur. "Wer jetzt Strukturreformen verspricht, muss dafür sorgen, dass das Leben bezahlbarer und die Arbeit sicherer und besser bezahlt wird - statt die Menschen nur noch mehr zu belasten."

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Schwerdtner äußerte sich vor dem für heute Abend geplanten Treffen der Koalitionsspitzen mit Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften. "Bundesregierung und Arbeitgeber werden sich mit Kürzungs- und Deregulierungsvorschlägen gegenseitig zu übertreffen versuchen", meinte die Linken-Vorsitzende. "Am Ende wird das dann als große 'Reformoffensive' verkauft, obwohl es in Wahrheit ein Belastungspaket für die arbeitenden Menschen wäre."/vsr/DP/stw