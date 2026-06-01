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Linke: Gewerkschaften sollen rote Linien ziehen

10.06.26 12:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke drängt die Gewerkschaften, sich in Gesprächen mit der schwarz-roten Koalition gegen Einschnitte ins soziale Netz und bei Arbeitnehmerrechten zu stemmen. Nötig seien rote Linien, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner der Deutschen Presse-Agentur. "Wer jetzt Strukturreformen verspricht, muss dafür sorgen, dass das Leben bezahlbarer und die Arbeit sicherer und besser bezahlt wird - statt die Menschen nur noch mehr zu belasten."

Schwerdtner äußerte sich vor dem für heute Abend geplanten Treffen der Koalitionsspitzen mit Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften. "Bundesregierung und Arbeitgeber werden sich mit Kürzungs- und Deregulierungsvorschlägen gegenseitig zu übertreffen versuchen", meinte die Linken-Vorsitzende. "Am Ende wird das dann als große 'Reformoffensive' verkauft, obwohl es in Wahrheit ein Belastungspaket für die arbeitenden Menschen wäre."/vsr/DP/stw