Linke: Koalition soll vor Richterwahl das Gespräch suchen

07.08.25 15:46 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke fordert Union und SPD zu Gesprächen über die Besetzung der drei Richterposten am Bundesverfassungsgericht auf. Auf die Frage, ob ihre Fraktion nach dem Rückzug der SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf einen Austausch auch der beiden anderen Kandidierenden anstrebt, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Ina Latendorf der Deutschen Presse-Agentur: "Nein. Worauf wir aber bestehen und was zurecht in dieser Angelegenheit zu erwarten ist: dass sich die Regierungskoalition gemeinsam auf Kandidat*innen einigt, diese gemeinsam trägt und über diese mit den anderen demokratischen Fraktionen das Gespräch sucht."

Die von der SPD nominierte Juristin Brosius-Gersdorf hatte zuvor erklärt, für die Position als Richterin am Bundesverfassungsgericht nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Stimmen der Linken und der Grünen im Bundestag sind für eine Zwei-Drittel-Mehrheit rechnerisch nötig, wenn Union und SPD für die Richterwahl nicht auf die AfD angewiesen sein wollen./vsr/DP/zb