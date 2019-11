Linke kritisiert Grundrente-Kompromiss

BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefin der Linken, Katja Kipping, hat den Kompromiss der großen Koalition zur Grundrente als "vertane Chance" bezeichnet. Es werde damit zwar eine Verbesserung für ein paar Menschen geben, sagte Kipping am Montag in Berlin. "Aber es bleibt weit hinter dem zurück, was nötig wäre, um wirklich Altersarmut auszuschließen."

Kipping forderte ein höheres Rentenniveau und eine grundlegende Reform hin zu einer Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Union und SPD warf sie vor, ihren Kompromiss vor allem für den Erhalt der Koalition geschlossen zu haben. "Ganz offensichtlich war den Verhandelnden der Schutz der Groko wichtiger als der Schutz vor Altersarmut." Es sei eher darum gegangen, den Koalitionsfrieden zu sichern, statt den sozialen Frieden im Land und kurz vor dem SPD-Parteitag eine Baustelle wegzuräumen, damit es irgendwie weitergehe mit der großen Koalition, sagte Kipping.

Mit dem Grundrentenkompromiss der Koalitionsspitzen sollen Rentner, die 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber dennoch eine sehr niedrige Rente bekommen, ab 2021 einen Zuschlag erhalten. Ihre Rente soll damit 10 Prozent über dem Niveau der Grundsicherung liegen. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.