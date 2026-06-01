DAX24.195 ±0,0%Est506.050 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0400 +2,8%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.522 +2,3%Euro1,1535 ±-0,0%Öl91,83 -3,3%Gold4.086 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Deutsche Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
Infineon-Aktie wieder höher: Halbleiterwert zwischen Rally und Rückschlag Infineon-Aktie wieder höher: Halbleiterwert zwischen Rally und Rückschlag
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit behaupteter Tendenz Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit behaupteter Tendenz
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linke: Merz-Regierung legt Axt an den Sozialstaat

11.06.26 10:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Fraktionschef Sören Pellmann hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Axt an den Sozialstaat zu legen. Pellmann sagte im Bundestag, eine massive Aufrüstung führe bereits jetzt zu einem sozialen Kahlschlag in Deutschland. Während viele Leistungen bei Krankenversicherung und bei der Pflege laut Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht mehr finanzierbar seien, versickerten ungeahnte Milliardenbeträge in die Rüstungskonzerne. "Das ist der falsche Weg", sagte Pellmann. Ein wirkliches Bollwerk gegen die Feinde der Demokratie im Land sei ein starker Sozialstaat.

Die Bundesregierung plant Reformen der Sozialsysteme, um den Anstieg der Sozialabgaben zu dämpfen./hoe/DP/stw