Linke und AfD: Höhere Lkw-Maut wird Verbraucherpreise treiben

BERLIN (dpa-AFX) - Linke und AfD warnen wegen der geplanten Erhöhung der Lkw-Maut vor steigenden Verbraucherpreisen. "Wir befürchten eine Preisexplosion in den Supermärkten", sagte der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann am Mittwoch. "Es ist absehbar, dass die Supermarktketten höhere Transportkosten an die Kunden weitergeben werden. Es darf nicht sein, dass am Ende die Rentnerin an der Supermarktkasse das Investitionsprogramm für die Deutsche Bahn finanziert." Nötig sei vielmehr eine Senkung der Preise.

Ähnlich äußerte sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka. Höhere Lebensmittelpreise belasteten vor allem Haushalte mit niedrigen Einkommen, sagte der agrarpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. "Es ist daher umso unverantwortlicher, dass die Ampel-Koalition nun weitere Preisanstiege beschlossen hat, anstatt für die dringend benötigten Entlastungen zu sorgen."

Beide bezogen sich auf Vereinbarungen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss. Ein CO-2-Aufschlag auf die Lkw-Maut soll Milliardensummen für den Ausbau der Schiene bringen./vsr/DP/ngu