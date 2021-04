Linke und Lehrer kritisieren geplante bundesweite Corona-Notbremse

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Linken haben vor der Abstimmung über die Corona-Notbremse im Deutschen Bundestag ihre Ablehnung bekräftigt. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass die geplante bundesweite Ausgangssperre unverhältnismäßig sei und bei der Angebotspflicht von Corona-Selbsttests nachgebessert werden müsse. Der Lehrerverband monierte den ungenügenden Schutz in den Schulen.

Der Gesetzentwurf sieht bei hohen Corona-Infektionszahlen eine bundesweit geltende Notbremse mit geschlossenen Läden und nächtliche Ausgangssperren vor. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner soll eine Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr gelten. Ebenso sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben, sofern es sich nicht um Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken und Tankstellen handelt, steht im revidierten Infektionsschutzgesetz, das nun Bevölkerungsschutzgesetz heißt.

Eine bundesweitgeltende Ausgangssperre erscheine "unverhältnismäßig", weil man nicht mehr regional entscheiden könne, sagte Mohamed Ali im ZDF-Morgenmagazin. Wenn es regional einen Hotspot gebe, dann mache eine Ausgangssperre für alle keinen Sinn. "Es ist im Grundsatz richtig, bundeseinheitliche Regelungen anzustreben, aber es müssen ja die richtigen Regelungen sein", sagte Mohamed Ali.

Union hält Ausgangssperren für rechtssicher

Auch die FDP hat im Vorfeld der Abstimmung ihre Ablehnung bekräftigt und hält ebenfalls die Ausgangssperren für unverhältnismäßig. Die Freien Wähler streben eine Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz an und wollen die Pläne am Donnerstag vorstellen.

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Thorsten Frei teilte diese Auffassung zu den Ausgangsbeschränkungen allerdings nicht. "Es ist verhältnismäßig, angemessen und erforderlich. Deswegen bin ich sicher, dass es vor Gericht Bestand haben wird", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Es gehe darum, den R-Wert unter 1 zur drücken. Gleichzeitig müsse die Akzeptanz der Bevölkerung gewonnen werden, sagte er zur Verkürzung der Ausgangssperren von 21.00 Uhr auf 22.00 Uhr.

Lehrerverband frustriert

Der Deutsche Lehrerverband betonte, dass der vorgesehene Grenzwert für Schulschließungen von 165 zu hoch, aber dennoch besser als die ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehene Inzidenz von 200 sei. Aber Mediziner und Virologen hätten den Grenzwert bei 100 gesetzt.

"Es muss eine Balance sein zwischen höchstmöglichen Gesundheitsschutz und natürlich dem Bildungsauftrag", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident Deutscher Lehrerverband, im ZDF-Morgenmagazin zu den Schulbestimmungen in der Bundesnotbremse. "Wir sind sehr frustriert, unsere Forderungen kommen nicht an", sagte Meidinger. So seien beispielsweise in den weiterführenden Schulen die Impfungen der Lehrkräfte noch nicht genügend vorangekommen.

"Es hängt natürlich viel davon ab, ob es gelingt, diese dritte Welle zu brechen, weil ansonsten tatsächlich in diesem Schuljahr normaler Unterricht wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird", sagte Meidinger. "Man muss ehrlich sagen: Wir müssen den Blick bereits auf die Zukunft richten, wie gehen wir mit den Defiziten um, die sich jetzt anhäufen, und jetzt, wie schaffen wir es möglichst viel Gesundheitsschutz umzusetzen."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frei sagte, er hätte auch für Schulen eine Inzidenz von 100 besser gefunden, aber eine Lösung sei besser als keine.

