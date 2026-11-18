BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag warnt vor möglichen negativen Folgen der geplanten gesetzlichen Kapitalrente. Die von der Koalition vorangetriebene Kapitalsäule berge "sehr viele Risiken", sagte die rentenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sarah Vollath, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An den Koalitionsplänen für eine umfassende Rentenreform übte die Sozialpolitikerin heftige Kritik.

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Union und SPD wollen die Kapitalrente im kommenden Jahr auf den Weg bringen. Starten will die Koalition ihre umfassende Rentenreform im Dezember mit der Gesetzgebung zum künftigen Renteneintritt und anderen Regeln bei der Rente, wie sie deutlich machte.

Linke Renten-Recherche beim Bundestag

Vollath hielt dem Koalitionsvorhaben entgegen, selbst ohne Kapitalrente ließen sich die Renten mit der dafür vorgesehenen Beitragserhöhung "sofort um 8 Prozent erhöhen". Die Abgeordnete hatte die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags nach den Wirkungen möglicher Beitragssatzerhöhungen gefragt, denn auch für die Kapitalsäule sollen die Beiträge steigen. Die Rentenkommission der Regierung hatte vorgeschlagen, idealerweise ab 2028 zunächst 0,5 Beitragssatzpunkte dafür zu erheben und diesen Beitrag schrittweise auf 2 Beitragssatzpunkte zu erhöhen.

Nach Berechnung der Parlamentsfachleute könnte das Rentenniveau mit so einer Beitragssatzerhöhung um zwei Prozentpunkte "schätzungsweise von 48 Prozent auf 52 Prozent steigen", wie die der dpa vorliegende Antwort zeigt. Vier Prozent mehr Rentenniveau würde auf einer Erhöhung der Renten um rund acht Prozent basieren. Das Rentenniveau drückt aus, wie stark die Renten mit den Löhnen mitwachsen. Um ein höheres Rentenniveau über steigende Renten zu erreichen, müsste geltende Faktoren zur Dämpfung der Renten geändert werden, wie die Fachleute des Bundestags in ihrer neunseitigen Expertise erläutern. Basis der Rechnung seien die geltenden Renten-Faustformeln.

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Die Linke-Rentenexpertin folgert daraus: "Eine Alternative zur Einführung der Kapitalrente besteht in der direkten Stärkung des Umlagesystems." Vollath warnte vor "zahlreichen Unsicherheiten" einer Kapitalrente. Je nach Entwicklung der Märkte könne sich das Verhältnis der Beiträge zu den Leistungen für Jüngere verschlechtern.

Was Befürworter der Kapitalrente sagen

Nach Angaben der Rentenversicherung dürften bei 2 Beitragssatzpunkten bis 2031 bis zu 41 Milliarden Euro pro Jahr für den Kapitalstock zusammenkommen. Die Mittel sollen laut Rentenkommission in einem öffentlichen Fonds und zertifizierten Fonds angelegt werden. Die gesetzliche Rente soll mit den Erträgen, die den Einzahlenden individuell zugerechnet werden sollen, trotz Alterung der Gesellschaft auf Jahrzehnte sicher bleiben. Aus Sicht der Befürworter reicht die Umlage dafür allein nicht mehr aus, da es immer weniger Beitragszahlende und immer mehr Rentnerinnen und Rentnerin gibt./bw/DP/zb