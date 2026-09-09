DAX 25.744 -1,0%ESt50 6.327 -1,3%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,29 +1,1%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 68.130 +1,0%Euro 1,1631 +0,1%Öl 100,6 +2,7%Gold 4.390 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Linke wirft Bundesregierung 'sozialen Kahlschlag' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Fraktionschef Sören Pellmann wirft der schwarz-roten Bundesregierung eine Politik des "sozialen Kahlschlags" vor. Die Koalition betreibe eine unsoziale Politik und kürze beim Sozialstaat, sagte Pellmann in der Generaldebatte im Bundestag. "Herr Merz, stoppen Sie diesen Irrweg. Treiben Sie unser Land nicht weiter in den Abgrund", sagte er an den Bundeskanzler gerichtet. Ansonsten werde die Demokratie schweren Schaden nehmen.

Werbung

Mit Blick auf den Haushaltsentwurf der Regierung sagte Pellmann, in vielen Sozialbereichen solle 2027 gekürzt werden. Als Beispiele nannte er Einsparungen beim Wohngeld oder beim Kinderzuschlag. Dagegen werde die Aufrüstung vorangetrieben. "Das ist Kanonen-statt-Butter-Politik", sagte Pellmann. Er forderte unter anderem mehr Investitionen in den Wohnungsbau und eine "aktive" Industriepolitik./hoe/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.