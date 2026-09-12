DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,16 +1,8%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 66.555 +0,1%Euro 1,1598 ±0,0%Öl 104,6 -2,8%Gold 4.348 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Linkers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linkers Corporation Registered Shs
113.00 JPY -4.00 JPY -3.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Linkers stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Linkers im vergangenen Quartal 266,2 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linkers 290,3 Millionen JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 48,470 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -39,780 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Linkers Aktie News

Werbung

Linkers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linkers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.