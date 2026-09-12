Linkers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

12.09.26 06:35 Uhr

Linkers stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Linkers im vergangenen Quartal 266,2 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Linkers 290,3 Millionen JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 48,470 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -39,780 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net