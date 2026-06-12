Linkers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Linkers äußerte sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -5,62 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0,080 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 442,8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 462,3 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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