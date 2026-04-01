DAX23.781 -1,2%Est505.861 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -1,4%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.049 +0,1%Euro1,1672 +0,1%Öl98,23 +1,6%Gold4.725 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, Gold, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag
Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linksfraktionschef: Nicht Hormus-Meerenge mit absichern

09.04.26 10:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf eine mögliche Beteiligung an einer Absicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus mahnt Linke-Fraktionschef Sören Pellmann die Bundesregierung zur Zurückhaltung. "Wir als Linke sind der festen Überzeugung, dass genau das weder ein guter Weg ist, noch zur Deeskalation beiträgt, sondern mehr zur Eskalation", sagte Pellmann im ntv- "Frühstart". "Deswegen sollte sich Deutschland insbesondere in einer militärischen Sicherung der Straße von Hormus nicht beteiligen." Er rate der Bundesregierung, sich deutlich zurückzuhalten, jetzt mehr auf Diplomatie und weniger auf Kräftemessen zu setzen.

US-Präsident Donald Trump hatte die Nato-Verbündeten unter anderem aufgefordert, die USA bei der Sicherung der wichtigen Seestraße zu unterstützen. Diese hielten sich allerdings angesichts der laufenden Kampfhandlungen mit Zusagen zurück. Seit Beginn der Waffenruhe in der Nacht zum Mittwoch haben Medienberichten und Datenanalysten zufolge nur vereinzelt Schiffe die Meerenge passiert.

Pellmann: Merz muss Trump gegenüber deutlich werden

Von Kanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet Pellmann deutliche Worte Richtung USA. Merz, der offensichtlich eine gewisse Freundschaft zu Donald Trump habe, müsse deutlich klarer sagen, dass die USA im Iran völkerrechtswidrig handelten, so Pellmann. "Und damit zu drohen, eine gesamte Bevölkerung auszulöschen, ein gesamtes Volk zu vernichten, das ist in einer Schäbigkeit nicht mehr zu überbieten. Und hier hätte es deutlich auch öffentliche Worte von Friedrich Merz bedurft." Trump hatte unter anderem angedroht, die iranische Zivilisation durch ein Bombardement der zivilen Infrastruktur auszulöschen./thn/DP/stw