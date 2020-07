Linnemann (CDU) - Sehe Wirtschaftsentwicklung kritischer als Altmaier

Berlin (Reuters) - Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann, blickt pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

"Er muss natürlich als Minister Optimismus ausstrahlen. Er hat auch seine Gründe. Ich persönlich sehe die Situation kritischer", sagte Linnemann am Donnerstag in der ARD. Altmaier (CDU) hatte von einem Aufschwung in Deutschland spätestens ab Oktober gesprochen.

Er habe jeden Tag Kontakt "mit der Intensivstation der deutschen Wirtschaft", sagte Linnemann. Dort sei es oft "brutal", etwa im Veranstaltungsbereich, dem stationären Handel, bei den Hoteliers und der Gastronomie. "Da werden wir eine Pleitewelle leider erleben." Deshalb müsse zum Beispiel im Handel jetzt über zu hohe Mieten gesprochen werden. Dafür müsse die Politik einen Rahmen schaffen.

Es sei Fakt, "dass das Verbrauchervertrauen nicht mehr auf das Niveau zurückkehrt wie vor der Krise in ganz vielen Branchen, wahrscheinlich strukturell auch danach, wenn ich an die Reisebranche denke oder auch an den ganzen Hotelbereich."

Altmaier hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, er sei sich sicher, dass man den Abschwung nach der Sommerpause stoppen könne und die Wirtschaft in Deutschland spätestens ab Oktober wieder wachse. Auch auf dem Arbeitsmarkt werde sich die Lage gegen Ende des Jahres entspannen.