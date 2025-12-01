DAX23.555 -1,2%Est505.640 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -7,0%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.879 -5,2%Euro1,1637 +0,4%Öl62,88 -0,5%Gold4.247 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer erwartet -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall und Co., Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Upwork - Freelancer-Vermittlungsplattform startet dank neuer KI-Tools durch! Upwork - Freelancer-Vermittlungsplattform startet dank neuer KI-Tools durch!
BVB-Aktie dennoch leichter: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen BVB-Aktie dennoch leichter: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Linnemann: JU-Chef Winkel will Rentenpaket nicht zustimmen

01.12.25 14:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, hat nach Angaben von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der CDU-Vorstandssitzung sein Nein zum Rentenpaket in seiner jetzigen Form bekräftigt. Er habe "sein Abstimmungsverhalten deutlich gemacht, dass er dem so nicht zustimmen kann", sagte Linnemann bei einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung in Berlin.

Wer­bung

Bei der Frage, wieviele Abweichler es insgesamt geben könnte, verwies Linnemann auf die Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstag. Dort werde "einmal abgestimmt und dann geschaut", sagte er. "Mehr weiß ich nicht." Er setze auf eine ehrliche Debatte.

18 junge Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion stemmen sich gegen das Rentenpaket, weil ein Rentenniveau von 48 Prozent über 2031 hinaus ihrer Meinung nach zu hohe Kosten verursachen würde. Ein Teil ihrer Stimmen wird aber benötigt, um eine eigene Mehrheit der Koalition zu sichern. Die Koalitionsspitzen haben ausgeschlossen, den Gesetzentwurf noch einmal zu verändern./mfi/bk/DP/nas