DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 -0,4%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.051 +1,1%Euro 1,1429 -0,2%Öl 98,2 -1,1%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Linnemann und Pistorius stellen sich Fragen im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag stellt sich am Mittwoch erstmals der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) Fragen der Abgeordneten. Die Debatte um Wartezeiten auf Facharzttermine hat nach Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) über ein Gerechtigkeitsproblem zwischen gesetzlich und privat Versicherten wieder Fahrt aufgenommen. In der Regierungsbefragung soll außerdem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Auskunft geben.

Werbung

In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion soll der Bundestag am Nachmittag auch über jüngste Entwicklungen nach dem Sieg der Linkspartei bei der Wahl zum Berliner Landesparlament debattieren. Hintergrund sind demnach Fälle von Antisemitismus sowie der Besuch eines Clan-Mitglieds und eines propalästinensischen Aktivisten auf einer Wahlparty der Linken./sam/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.