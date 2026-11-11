Lion Copper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Lion Copper veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,370 CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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