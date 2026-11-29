Lion Rock Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Lion Rock Resources hat sich am 27.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Lion Rock Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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