Lions Bay Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

04.11.26 06:35 Uhr

Lions Bay Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lions Bay Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lions Bay Capital -0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,02 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber -0,40 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net