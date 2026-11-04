DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.332 +0,1%Euro 1,1232 +0,4%Öl 104,3 +0,6%Gold 4.017 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Lions Bay Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lions Bay Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lions Bay Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,020 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lions Bay Capital -0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,02 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber -0,40 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Lions Bay Capital Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lions Bay Capital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.