Lions Bay Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lions Bay Capital präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 CAD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lions Bay Capital -0,3 Millionen CAD umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 0,02 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Lions Bay Capital -0,40 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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