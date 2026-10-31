Lions Gate Entertainment B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Lions Gate Entertainment B hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 322,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 320,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net