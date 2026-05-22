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Lionsgate Studios gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

23.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lionsgate Studios Holding Corp Registered shs
14,95 USD 2,04 USD 15,80%
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Lionsgate Studios hat am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Lionsgate Studios im vergangenen Quartal 906,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lionsgate Studios 1,07 Milliarden USD umsetzen können.

Lionsgate Studios vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Lionsgate Studios mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -17,64 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,241 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 2,56 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.net

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