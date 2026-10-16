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LIPPS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
LIPPS CO. LTD Registered Shs
1,529.00 JPY 0.00 JPY 0.0 %
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LIPPS hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 52,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61,83 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat LIPPS mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,68 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 192,53 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 260,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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