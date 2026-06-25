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Liquiditätslage

BaFin-Prüfung bei Mutares: Fehler im Jahresabschluss 2023 bereits korrigiert - Aktie fester

30.06.26 09:26 Uhr
Nach BaFin-Monierung: Mutares ergänzt Angaben zum Jahresabschluss 2023 - Aktie stärker | finanzen.net

Die Finanzaufsicht Bafin hat die Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares beendet und einen Fehler gefunden.

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So habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Anhang gefehlt, teilten Bafin und Mutares am Dienstag mit. Dieser soll einen besseren Einblick in die kurzfristige Liquiditätslage des Unternehmens ermöglichen und ist gesetzlich vorgeschrieben.

Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Jahresabschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023. Damit habe Mutares dem Informationsinteresse im Hinblick auf die Restlaufzeit der Forderungen gegen verbundene Unternehmen bereits vor dem Abschluss der Prüfung durch die Bafin vollständig Rechnung getragen. Das Unternehmen ergänzte, die Prüfung der Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht seien von der Bafin ohne Beanstandungen abgeschlossen worden.

Im XETRA-Handel steigt die Mutares-Aktie zeitweise um 3,29 Prozent auf 28,25 Euro.

/nas/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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