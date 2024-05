Liquiditätsspritze

Der angeschlagene Wasserstoffkonzern Plug Power, der vorübergehend von der Pleite bedroht war, erhält vom US-Energieministerium eine bedingte Kreditgarantie in Höhe von 1,66 Milliarden US-Dollar.

• Plug Power könnte weitere Liquidität erhalten

• Bedingte Kreditgarantie in Milliardenhöhe

• Bis zu sechs Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff sollen finanziert werden

Grüner Wasserstoff, d.h. Wasserstoff der aus erneuerbarem Strom erzeugt wird, ist bisher noch ziemlich teuer in der Herstellung, was auch Plug Power bisher noch große Probleme bereitet. Doch nun kann sich das Unternehmen zumindest über eine bedingte Zusage für eine Kreditgarantie in Höhe von bis zu 1,66 Milliarden US-Dollar vom US-Energieministerium freuen.

Diese Mittel sollen zur Finanzierung der Entwicklung und des Baus von bis zu sechs Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff eingesetzt werden. Diese Produktionsanlagen sollen landesweit errichtet werden und große Unternehmen mit kohlenstoffarmem grünem Wasserstoff versorgen, hieß es in einer Pressemitteilung. Jedoch müssen bestimmte technische, rechtliche, Umwelt- und finanzielle Bedingungen, einschließlich der Verhandlung endgültiger Finanzdokumente, erfüllt sein, bevor die Mittel für die Kreditgarantie bereitgestellt werden, hieß es einschränkend.

"Grüner Wasserstoff ist ein wesentlicher Treiber der industriellen Dekarbonisierung in den Vereinigten Staaten", sagte Plug Power CEO Andy Marsh. "Zu Beginn dieses Jahres hat Plug erfolgreich unsere Innovation und technische Fähigkeit unter Beweis gestellt, indem wir die erste kommerzielle grüne Wasserstoffanlage des Landes in Woodbine, Georgia, in Betrieb genommen haben. Diese Kreditgarantie wird uns dabei helfen, auf diesem Erfolg aufzubauen und zusätzliche grüne Wasserstoffanlagen zu errichten. […] Die Kreditgarantie wird entscheidend sein, um nicht nur das Netzwerk der grünen Wasserstoffanlagen von Plug zu vergrößern und zu skalieren, sondern auch die saubere Wasserstoffindustrie in den Vereinigten Staaten voranzutreiben", ergänzte er.

Die an der NASDAQ gelistete Plug Power-Aktie klettert zeitweise um 25,26 Prozent auf 3,62 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net