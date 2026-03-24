DAX22.622 -0,1%Est505.572 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 +0,5%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.445 +0,7%Euro1,1592 -0,2%Öl101,4 +1,4%Gold4.441 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- Siemens Energy, BTC, Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie nach Kursrally: Aufsichtsrat veräußert Aktienpaket Siemens Energy-Aktie nach Kursrally: Aufsichtsrat veräußert Aktienpaket
Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Litauen: Abgestürzte Drohne stammte aus Ukraine

24.03.26 11:49 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - Bei einem im Südosten des baltischen EU- und Nato-Mitglieds Litauen abgestürzten Flugobjekt handelt es sich nach Angaben der Regierung in Vilnius um eine ukrainische Drohne. Regierungschefin Inga Ruginiene teilte mit, der Vorfall habe sich im Zusammenhang mit einer Operation der Ukrainer gegen Russland ereignet. "Wir können schon mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine verirrte Drohne handelte", sagte sie nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Vilnius.

Wer­bung

Die Drohne war in der Nacht zu Montag im Bezirk Varena nahe der Grenze zu Belarus in den litauischen Luftraum eingedrungen und auf einem zugefrorenen See abgestürzt. Sie war weder von Militärradargeräten erfasst noch vom Grenzschutz bemerkt worden. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera, die der litauische Rundfunk veröffentlichte und die den Vorfall zeigen sollen, sind eine Explosion und brennende Trümmer zu sehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Fehlgeleitete Drohnen als zusätzliche Risiken

Nach Angaben von Verteidigungsminister Robertas Kaunas gehörte die Drohne nach ersten Erkenntnissen zu einem Drohnenschwarm, der für einen Angriff auf den Hafen von Primorsk im Nordwesten Russlands eingesetzt wurde. Höchstwahrscheinlich sei sie durch russische elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden. Die Drohne flog Kaunas zufolge tief, weshalb sie weder von belarussischer noch von litauischer Seite gesichtet worden sei. Ruginiene und Kaunas betonten, Litauen habe zusätzliche Radargeräte zur Erkennung tieffliegender Drohnen bestellt.

Drohnen-Vorfälle auch in Nachbarländern

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Wiederholt gerieten Drohnen über Belarus in den Luftraum von Polen, Litauen und Lettland. Ähnliche Fälle gab es in Rumänien und Moldau./awe/DP/stw