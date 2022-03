Litauen fordert: Ukraine EU-Kandidatenstatus geben

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen setzt sich für eine zügige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union ein. In einer am Donnerstag einstimmig angenommenen Erklärung unterstützte das Parlament in Vilnius "die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die Ukraine und die künftige Vollmitgliedschaft der Ukraine in der EU". Dies wäre ein "wichtiges Zeichen der moralischen Unterstützung" für die Bevölkerung des von Russland angegriffenen Landes, hieß es in der Entschließung.

Die Abgeordneten der Volksvertretung Seimas riefen zudem alle EU-Mitgliedstaaten dazu auf, das Bestreben der Ukraine zu unterstützen, so schnell wie möglich der EU beizutreten. Die Aufnahme eines Volkes, das "unglaublichen Willen und Entschlossenheit" im Kampf für europäische Werte gezeigt habe, werde die EU selbst inspirieren und stärken, hieß es in der Erklärung.

Regierungschefin Ingrida Simonyte äußerte in ihrer Rede im Parlament die Hoffnung, dass die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfel in Versailles am Donnerstag und Freitag eine klare Botschaft über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine aussenden werden./awe/DP/ngu