VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will seine Verteidigungsfähigkeit stärken und 100 CV90-Schützenpanzer kaufen. Darüber sei in Stockholm eine Vereinbarung zwischen der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes und dem Hersteller BAE Systems Hägglunds unterzeichnet worden. Dies teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Vertragswert betrage demnach rund 1,3 Milliarden Euro und beinhalte auch Ersatzteilen, Schulungen und Wartung.

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Verteidigungsminister Robertas Kaunas bezeichnete den Kaufvertrag in einer Mitteilung als "eines der wichtigsten Abkommen zur Entwicklung der litauischen Streitkräfte". Regierungschef Mindaugas Sinkevicius schrieb auf der Plattform X. "Ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Sicherheit Litauens!"

Gemeinsames Rüstungsvorhaben

Die Beschaffung der Schützenpanzer ist Teil eines gemeinsamen Vorhabens mit Schweden, Norwegen, Finnland und den Niederlanden. Zusammen wollen die fünf Länder nach Angaben von BAE Systems Hägglunds mehr als 430 Fahrzeuge zu einem Gesamtpreis von etwa 5,5 Milliarden Euro bestellen.

Exponierte Lage an Nato-Ostflanke

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus, dessen Territorium als Aufmarschgebiet für russische Streitkräfte gilt. Litauen sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor vier Jahren von Russland bedroht und rüstet daher massiv auf. In dem Baltenstaat wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein./awe/DP/mis