Litauen kauft weitere US-Mehrfachraketenwerfer

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit eine weitere Batterie von US-Mehrfachraketenwerfern vom Typ Himars samt Munition und Ausrüstung erwerben. Darüber sei eine Vereinbarung zwischen der US-Regierung und der litauischen Beschaffungsbehörde für Militärgüter getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium des baltischen EU- und Nato-Landes mit. Demnach sei der 2022 geschlossene Kaufvertrag für das mobile Raketensystem mit einer Reichweite von 300 Kilometern ausgeweitet worden.

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Zum Kaufpreis wurden keine direkten Angaben gemacht. Der Gesamtwert der beiden Verträge für die Himars-Batterien beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 778 Millionen US-Dollar (etwa 665 Mio Euro). Der Kaufvertrag für die erste Batterie war damals auf 495 Millionen Dollar dotiert. Die Auslieferung des von Lockheed Martin hergestellten Systems soll in diesem Jahr erfolgen.

Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus, dessen Territorium als Aufmarschgebiet für russische Streitkräfte gilt. Litauen sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor vier Jahren von Russland bedroht und rüstet daher massiv auf. In dem Baltenstaat wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein./awe/DP/jha