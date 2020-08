Litauen: Mundschutzpflicht bei Veranstaltungen und in Gastronomie

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen ist das Tragen eines Mundschutzes bei Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen am Freitag zur Pflicht geworden. In dem baltischen EU-Land müssen Besucher von Sport-, Kultur-, Unterhaltungs- und anderen Veranstaltungen künftig Mund und Nase bedecken. Auch in Cafés, Restaurants, Bars und anderen gastronomischen Betrieben gilt von nun an eine Mundschutzpflicht - die Maske darf nur zum essen und trinken abgenommen werden. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Vilnius mit. Selbstgenähte Masken oder ein Schutz aus einem Schal oder einem Tuch werden dabei ebenfalls akzeptiert.

Weiterhin bestehen auch Beschränkungen bei der Teilnehmerzahl: Bei Versammlungen und Veranstaltungen unter freiem Himmel sind bis zu einer von 1000 Personen erlaubt, im Innenbereich können sie von bis zu 600 Personen besucht werden. Dabei gelten Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 2564 bestätigte Infektionen und 83 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Nachdem zuletzt zunehmend mehr Neuinfektionen vermeldet wurde, ist die Regierung im Kampf gegen das Virus wieder zu strengeren Schutzmaßnahmen zurückgekehrt. So galt seit dem 1. August bereits eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen und im Nahverkehr./awe/DP/stw