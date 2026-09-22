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Litauen: Neue US-Truppen auf dem Weg

VILNIUS (dpa-AFX) - Ein neues Kontingent von US-Truppen macht sich nach Angaben von Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda auf den Weg in das baltische EU- und Nato-Land. "Großartige Neuigkeiten für Litauen: US-Truppen werden weiterhin in unserem Land stationiert bleiben", teilte seine Präsidialkanzlei mit. "Die Militärpräsenz in Litauen ist ein unverzichtbarer Teil der Abschreckung und kollektiven Verteidigung", sagte er demnach.

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Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen in Litauen weitergeht. Das Land sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als vier Jahren von Russland bedroht.

Nauseda dankte in der Mitteilung US-Präsident Donald Trump und seiner Regierung für die Entscheidung, die wichtig für Litauen und die Sicherheit der Region sei. Der Baltenstaat liegt an der Ostflanke der Nato und grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.

Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer mehr als 1.000 amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Litauen beendet. Wie viele US-Truppen nun in den Baltenstaat verlegt werden, sei Nauseda zufolge noch nicht bestätigt. Ihre Zahl werde aber nicht geringer sein werde als bisher, teilte der Präsident mit./awe/DP/mis

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