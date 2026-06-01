Litauen: Sozialdemokraten-Chef will Ministerpräsident werden

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen will der Parteichef der Sozialdemokraten, Mindaugas Sinkevicius, im Zuge der Regierungsumbildung den Posten des Ministerpräsidenten des baltischen EU- und Nato-Landes übernehmen. Der 41 Jahre alte Politiker schrieb auf Facebook, er sei bereit, die volle Verantwortung für die Bildung der neuen Regierung zu übernehmen und als Regierungschef zu amtieren. Damit beendete Sinkevicius bereits länger anhaltende Spekulationen, wonach er seine Parteikollegin Inga Ruginiene ablösen könnte. Ruginiene hatte das Amt erst im August 2025 von Gintautas Paluckas übernommen, der wegen einer Korruptionsaffäre zurückgetreten war.

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Die Sozialdemokraten hatten zuvor Mitte Juni den Austausch eines Koalitionspartners beschlossen und kündigten die Zusammenarbeit mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas auf. Stattdessen wollen sie ein Bündnis mit oppositionellen Demokratischen Union Für Litauen bilden. "Ich bin bereit, die Koalitionspartner für die gemeinsame Arbeit zu mobilisieren", schrieb Sinkevicius, der einst Wirtschaftsminister in Litauen war.

Die neue Koalition würde zusammen mit den beiden weiteren bisherigen Partnern auf 75 der 141 Sitze im Parlament in Vilnius kommen - statt bisher 80. Ein Abkommen darüber soll litauischen Medienberichten zufolge voraussichtlich noch diese Woche unterzeichnet werden./awe/DP/men