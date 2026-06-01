DAX24.953 +0,2%Est506.263 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 +0,8%Nas26.738 +0,2%Bitcoin56.913 -0,5%Euro1,1592 ±0,0%Öl80,75 -3,1%Gold4.334 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen starten stabil -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO? Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO?
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke als Gradmesser Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke als Gradmesser
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Litauen: Sozialdemokraten-Chef will Ministerpräsident werden

16.06.26 15:44 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen will der Parteichef der Sozialdemokraten, Mindaugas Sinkevicius, im Zuge der Regierungsumbildung den Posten des Ministerpräsidenten des baltischen EU- und Nato-Landes übernehmen. Der 41 Jahre alte Politiker schrieb auf Facebook, er sei bereit, die volle Verantwortung für die Bildung der neuen Regierung zu übernehmen und als Regierungschef zu amtieren. Damit beendete Sinkevicius bereits länger anhaltende Spekulationen, wonach er seine Parteikollegin Inga Ruginiene ablösen könnte. Ruginiene hatte das Amt erst im August 2025 von Gintautas Paluckas übernommen, der wegen einer Korruptionsaffäre zurückgetreten war.

Die Sozialdemokraten hatten zuvor Mitte Juni den Austausch eines Koalitionspartners beschlossen und kündigten die Zusammenarbeit mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas auf. Stattdessen wollen sie ein Bündnis mit oppositionellen Demokratischen Union Für Litauen bilden. "Ich bin bereit, die Koalitionspartner für die gemeinsame Arbeit zu mobilisieren", schrieb Sinkevicius, der einst Wirtschaftsminister in Litauen war.

Die neue Koalition würde zusammen mit den beiden weiteren bisherigen Partnern auf 75 der 141 Sitze im Parlament in Vilnius kommen - statt bisher 80. Ein Abkommen darüber soll litauischen Medienberichten zufolge voraussichtlich noch diese Woche unterzeichnet werden./awe/DP/men