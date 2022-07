Litauen stimmt NATO-Beitritt von Finnland und Schweden zu

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat als letzter der drei Baltenstaaten dem Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato zugestimmt. Das Parlament in Vilnius billigte am Donnerstag nahezu einstimmig entsprechende Gesetzesvorschläge. Vor Litauen hatten bereits Estland und Lettland den Doppelbeitritt der beiden nordischen EU-Länder ratifiziert, der eine unmittelbare Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist. Auch Deutschland und zahlreiche andere Nato-Staaten haben bereits ihre Zustimmung für die Norderweiterung des westlichen Verteidigungsbündnisses gegeben, nachdem am 5. Juli die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnet worden waren.

"Die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens in der Nato wird das Bündnis erheblich stärken und zur Sicherheit und Stabilität des Ostseeraums beitragen", erklärte Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas in Vilnius. "Mehr Nato in der Region bedeutet mehr Sicherheit für Litauen." Der an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands engen Verbündeten Belarus grenzende Baltenstaat gehört seit 2004 der Nato und der EU an.

