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Litauen testet ukrainisches System zum Schutz vor Drohnen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen testet zum Schutz vor Drohnen ein in der Ukraine entwickeltes Luftraumüberwachungssystem. Das System "Sky Fortress" ("Himmelsfestung") dient der Erkennung tieffliegender Objekte. "Bedrohungen aus der Luft verändern sich rasant, daher passen wir unsere Lösungen entsprechend an. Statt alles von Grund auf neu zu entwickeln, adaptieren wir Systeme, die bereits in der Ukraine im Einsatz sind", sagte Verteidigungsminister Robertas Kaunas. Die Ukraine gilt im fünften Jahr ihrer Abwehr einer russischen Invasion als ein weltweit führendes Land im Drohnenkampf.

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Nach litauischen Angaben nutzt "Sky Fortress" künstliche Intelligenz, um tieffliegende Drohnen und Marschflugkörper anhand ihrer akustischen oder elektromagnetischen Signaturen zu erkennen und zu verfolgen. Das System könne erkannte Objekte in Echtzeit klassifizieren, hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius.

Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in Litauen und den beiden anderen Baltenstaaten Estland und Lettland gegeben. Wiederholt waren fehlgeleitete ukrainische Drohnen, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angreifen wollte, in den Luftraum der Baltenstaaten eingedrungen und abgestürzt. In Litauen waren in der Vergangenheit auch Drohnen russischen Fabrikats aus Belarus eingeflogen./awe/DP/jha

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