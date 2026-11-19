BERLIN (dpa-AFX) - Die baltischen Staaten haben die westlichen Partner zu mehr Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine aufgerufen. "Wir müssen die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen - militärisch, finanziell und vor allem im Energiesektor", sagte Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda vor Beginn der Ukraine-Gespräche der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin. Dazu bedürfe es "mehr Solidarität" unter der Gruppe von rund 40 Ländern, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Auch Lettlands Regierungschef Andris Kulbergs betonte: "Ich denke, es braucht Solidarität unter allen Europäern."

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Litauen und Lettland zählen international zu den entschlossensten Unterstützern der Ukraine, der sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion wehrt. Die beiden baltischen EU- und Nato-Staaten haben sich selbst dazu verpflichtet, jährlich militärische Hilfe im Wert von 0,25 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an Kiew bereitzustellen. Die beiden an Russland und Belarus grenzenden Ostseestaaten geben zudem jeweils gut 5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus.

"Wir würden uns freuen, wenn alle Länder zu einer gerechten Lastenverteilung bereit wären", sagte Nauseda. Im gleichen Sinne äußerte sich auch Kulbergs, der einen bildhaften Vergleich mit einem fünfstöckigen Gebäude zog: "Wenn das Dach undicht ist, betrifft das alle fünf Stockwerke und alle Bewohner, nicht nur die im obersten Stockwerk. Wir hier oben reparieren die Schäden, aber unten sagt jeder, das Dach sei in Ordnung."/awe/DP/jha