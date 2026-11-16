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Litauen verschärft Kontrollen für Getreidelieferungen aus Russland

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat strengere Kontrollen für den Transit von russischen und belarussischen Getreidelieferungen eingeführt. Importeure müssen laut Landwirtschaftsministerium fortan die Kosten für eine Herkunftsprüfung übernehmen, und die Lieferungen dürfen den Hafen von Klaipeda erst nach Vorliegen der Ergebnisse verlassen. Mit der nun in Kraft getretenen Regelung soll verhindert werden, dass aus den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten gestohlenes Getreide durch Litauen transportiert wird.

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Litauens Landwirtschaftsminister Kestutis Mazeika hatte zuvor bereits Anfang September den staatlichen Lebensmittel- und Veterinärdienst angewiesen, die Herkunft aller aus Russland und Belarus transportierten Lebensmittel- und Futtermittelgetreide zu überprüfen. So sollen von jeder Lieferung Proben für Labortests entnommen und kontrolliert werden. Der Zoll wird die Ware erst nach Genehmigung durch die Behörde freigeben.

Bei Unstimmigkeiten soll die Sendung zurückgeschickt oder vernichtet werden. "Wir hoffen sehr, dass andere EU-Länder unserem Beispiel folgen und dieses System anwenden werden, um den Transit von möglicherweise enteignetem Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine zu verhindern", sagte Mazeika.

Baltenstaaten fordern EU-Transitverbot

Die baltischen Staaten hatten Anfang Oktober die EU aufgefordert, den Transit von russischem Getreide durch die Europäische Union zu verbieten. Estland hat bereits in Eigenregie ein Transitverbot als nationale Sanktion verhängt, auch in Lettland ist ein entsprechender Gesetzentwurf vorbereitet worden. Damit sollen Getreidelieferungen durch die an Russland und Belarus grenzenden EU- und Nato-Staaten unterbunden werden.

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Litauen, Estland und Lettland sind enge Partner und Unterstützer der Ukraine, die sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion wehrt./awe/DP/jha

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